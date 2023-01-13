Єрмак про Соледар: жодна із сторін не контролює місто

Ситуація у Соледарі дуже складна. Однак жодна зі сторін місто не контролює.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню Le Monde .

"Ситуація складна, навіть дуже складна, це Верденська битва 21 століття, яка відбувається зараз у Бахмуті та Соледарі. Бої тривають уже кілька місяців, але нашим солдатам вдається утримувати свої позиції", - заявив він.

Єрмак підкреслив, що росіяни випускають із в'язниць злочинців, які помирають, як тільки дістаються лінії фронту.

"Їхні тіла залишаються позаду, їх навіть не відновлюють, з російського боку багато втрат, набагато більше, ніж з нашого. Ми явно більше цінуємо життя наших солдатів. Але перед нами маса людей, які атакують, атакують, атакують. У Соледарі відбуваються вуличні бої, при цьому жодна зі сторін не контролює місто. Росіяни там є, але вони його не контролюють", - додав він.

Керівник ОП додав, що Україна зберігає одну мету у цій війні – звільнення територій, повне відновлення територіальної цілісності країни.

Нагадаємо, сьогодні Міноборони РФ оголосило про так зване захоплення Соледара. Там стверджують, що це "допоможе окупаційним військам заблокувати українські війська у Бахмуті".

При цьому речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий спростував заяву російської влади.

До цього у ЗСУ попередили українців, ворог спеціально розганяє інформаційний шум на тему Соледара, адже намагається посіяти зневіру у власних силах серед українського населення.

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