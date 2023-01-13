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ЗСУ спростували заяву Росії про "захоплення" Соледара

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Соледар, П'ятниця 13 січня 2023 13:03
ЗСУ спростували заяву Росії про "захоплення" Соледара Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (facebook.com/sergij cerevatij)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська не захопили Соледар. Їх заяви про нібито "взяття" міста не відповідають дійсності.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Ні, це не відповідає дійсності. Бої йдуть в місті", - сказав Череватий виданню, таким чином спростувавши заяви РФ.

Втім, розкривати деталей він не став з безпекових причин.

Що сказали росіяни

Нагадаємо, сьогодні Міноборони РФ оголосило про так зване захоплення Соледару. Там стверджують, що це "допоможе окупаційним військам заблокувати українські війська у Бахмуті".

Інформаційний шум окупантів

Зазначимо, раніше в ЗСУ попередили українців, ворог спеціально розганяє інформаційний шум на тему Соледара, адже намагається посіяти зневіру у власних силах серед українського населення.

Там пояснили, зараз РФ кинула на Соледар боєздатні підрозділи вагнерівців, але українська оборона гідно тримається попри ворожу навалу.

ЗСУ спростували заяву Росії про &quot;захоплення&quot; Соледара

Дані Міноборони України

Нагадаємо, ще вранці заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в Соледарі ця ніч виявилася гарячою, там тривали запеклі бої. Але вона зазначила, що наші бійці в надтяжких умовах тримають оборону.

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ЗСУ спростували заяву Росії про "захоплення" Соледара
ЗСУ спростували заяву Росії про "захоплення" Соледара
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