Ожесточенные бои за Соледар и "серая зона" в Запорожской области: актуальная карта войны в Украине
В окрестностях Соледара в Донецкой области продолжаются активные боевые действия между украинскими защитниками и российскими оккупантами. Тем временем в Запорожской области два села перешли в "серую зону".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deepstatemap.
Аналитики отмечаются, что информации о фактической ситуации в Соледаре нет, на окраинах города идут упорные бои между украинскими и российскими военными.
Кроме того, россияне не оставляют попыток захватить Бахмут в Донецкой области, однако успеха не достигают.
Тем временем поселки Мирное и Дорожнянка в Запорожской области находятся в так называемой "серой зоне".
Так, россияне иногда заходят в Мирное, но не имеют полного контроля над ним. Тем временем в Дорожнянке оккупанты только в части села, дальше продвинуться им не дает наша артиллерия.
Напомним, Россия объявила о якобы захвате Соледара. При этом представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг заявление оккупантов, подчеркнув, что бои до сих пор идут в городе.
Между тем руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что ни одна из сторон не контролирует город.
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