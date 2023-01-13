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Ожесточенные бои за Соледар и "серая зона" в Запорожской области: актуальная карта войны в Украине

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Пятница 13 января 2023 18:30
Ожесточенные бои за Соледар и "серая зона" в Запорожской области: актуальная карта войны в Украине Фото: появилась актуальная карта боевых действий в Украине (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В окрестностях Соледара в Донецкой области продолжаются активные боевые действия между украинскими защитниками и российскими оккупантами. Тем временем в Запорожской области два села перешли в "серую зону".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deepstatemap.

Аналитики отмечаются, что информации о фактической ситуации в Соледаре нет, на окраинах города идут упорные бои между украинскими и российскими военными.

Кроме того, россияне не оставляют попыток захватить Бахмут в Донецкой области, однако успеха не достигают.

Ожесточенные бои за Соледар и &quot;серая зона&quot; в Запорожской области: актуальная карта войны в Украине

Тем временем поселки Мирное и Дорожнянка в Запорожской области находятся в так называемой "серой зоне".

Так, россияне иногда заходят в Мирное, но не имеют полного контроля над ним. Тем временем в Дорожнянке оккупанты только в части села, дальше продвинуться им не дает наша артиллерия.

Ожесточенные бои за Соледар и &quot;серая зона&quot; в Запорожской области: актуальная карта войны в Украине

Напомним, Россия объявила о якобы захвате Соледара. При этом представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг заявление оккупантов, подчеркнув, что бои до сих пор идут в городе.

Между тем руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что ни одна из сторон не контролирует город.

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