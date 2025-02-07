Запчастини для БТР та вантажівки: Литва передала Україні нову партію військової допомоги

Литва передала Україні нову партію військової допомоги. Українські військові отримали вантажівки та запчастини для бронетранспортерів М113.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

Як зазначили у відомстві, нова військова допомога від Литви була доставлена в Україну в середині цього тижня.

Литовське Міноборони нагадало, що військова допомога Україні цього року буде зосереджена на протиповітряній обороні, боєприпасах, безпілотниках, антидронових системах і підтримці української оборонної промисловості.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 768 млн євро.