Запчастини для БТР та вантажівки: Литва передала Україні нову партію військової допомоги
Литва передала Україні нову партію військової допомоги. Українські військові отримали вантажівки та запчастини для бронетранспортерів М113.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.
Як зазначили у відомстві, нова військова допомога від Литви була доставлена в Україну в середині цього тижня.
Литовське Міноборони нагадало, що військова допомога Україні цього року буде зосереджена на протиповітряній обороні, боєприпасах, безпілотниках, антидронових системах і підтримці української оборонної промисловості.
Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 768 млн євро.
Допомога Україні від Литви
Нагадаємо, наприкінці 2024 року стало відомо, що Данія, Франція та Литва надали 150 млн євро на українську зброю. Кошти направлять на виробництво ракет, дронів та артилерійських установок.
Згодом стало відомо, що Литва направить перший транш на виробництво зброї в Україні.
Також Литва планує передачу 4500 безпілотників для України. Їх загальна вартість становить 5 млн євро.
А нещодавно Литва передала Україні нову партію військової допомоги. Українські воїни отримали переносні зенітні ракетні комплекси.
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