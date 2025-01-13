Україна отримає від Литви тисячі дронів на суму в 5 мільйонів євро

Литва планує передачу 4500 безпілотників для України. Їх загальна вартість становить 5 мільйонів євро.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони Литви Довіле Шакалієне написала у Twitter.

"Я з гордістю повідомляю, що цього тижня Литва відправляє в Україну 4 500 безпілотників вартістю 5 мільйонів євро", - написала Шакалієне.

Також уряд Литви затвердив нову швидшу процедуру передачі військової допомоги для прискорення підтримки. Ці зміни значно скоротять час, необхідний для процедур, що забезпечить швидке надходження допомоги в Україну.

Допомога Україні від Литви

Нагадаємо, наприкінці року стало відомо, що Данія, Франція та Литва надали 150 млн євро на українську зброю. Кошти направлять на виробництво ракет, дронів та артилерійських установок. Згодом стало відомо, що Литва направить перший транш на виробництво зброї в Україні.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.