Запчасти для БТР и грузовики: Литва передала Украине новую партию военной помощи
Литва передала Украине новую партию военной помощи. Украинские военные получили грузовики и запчасти для бронетранспортеров М113.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.
Как отметили в ведомстве, новая военная помощь от Литвы была доставлена в Украину в середине этой недели.
Литовское Минобороны напомнило, что военная помощь Украине в этом году будет сосредоточена на противовоздушной обороне, боеприпасах, беспилотниках, антидронових системах и поддержке украинской оборонной промышленности.
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России Литва передала Украине военную помощь на сумму более 768 млн евро.
Помощь Украине от Литвы
Напомним, в конце 2024 года стало известно, что Дания, Франция и Литва предоставили 150 млн евро на украинское оружие. Средства направят на производство ракет, дронов и артиллерийских установок.
Впоследствии стало известно, что Литва направит первый транш на производство оружия в Украине.
Также Литва планирует передачу 4500 беспилотников для Украины. Их общая стоимость составляет 5 млн евро.
А недавно Литва передала Украине новую партию военной помощи. Украинские воины получили переносные зенитные ракетные комплексы.
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