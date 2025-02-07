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Запчасти для БТР и грузовики: Литва передала Украине новую партию военной помощи

Пятница 07 февраля 2025 17:33
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Запчасти для БТР и грузовики: Литва передала Украине новую партию военной помощи Фото: Литва передала Украине новую партию военной помощи (kam.lt)
Автор: Татьяна Степанова

Литва передала Украине новую партию военной помощи. Украинские военные получили грузовики и запчасти для бронетранспортеров М113.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

Как отметили в ведомстве, новая военная помощь от Литвы была доставлена в Украину в середине этой недели.

Литовское Минобороны напомнило, что военная помощь Украине в этом году будет сосредоточена на противовоздушной обороне, боеприпасах, беспилотниках, антидронових системах и поддержке украинской оборонной промышленности.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России Литва передала Украине военную помощь на сумму более 768 млн евро.

Помощь Украине от Литвы

Напомним, в конце 2024 года стало известно, что Дания, Франция и Литва предоставили 150 млн евро на украинское оружие. Средства направят на производство ракет, дронов и артиллерийских установок.

Впоследствии стало известно, что Литва направит первый транш на производство оружия в Украине.

Также Литва планирует передачу 4500 беспилотников для Украины. Их общая стоимость составляет 5 млн евро.

А недавно Литва передала Украине новую партию военной помощи. Украинские воины получили переносные зенитные ракетные комплексы.

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