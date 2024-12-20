Литва до кінця року направить 10 млн євро на українську зброю

Литва направить перший транш на виробництво зброї в Україні. Гроші будуть виділені у рамках "данської ініціативи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на брифінгу з литовськими колегами.

За його словами, є домовленості про перший транш Литви у розмірі 10 млн євро на реалізацію "данської ініціативи" вже цього року.

"За данським прикладом, але фактично Литва стала другою країною серед наших партнерів, яка уже імплементує такий підхід", - наголосив глава уряду.

Варто зазначити, що цього року Україна та Данія погодили нову модель, в рамках якої партнери зможуть інвестувати у виробництво української зброї. Своєю чергою союзники отримають доступ до сучасних військових технологій.