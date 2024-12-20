Литва до кінця року направить 10 млн євро на українську зброю
Литва направить перший транш на виробництво зброї в Україні. Гроші будуть виділені у рамках "данської ініціативи".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на брифінгу з литовськими колегами.
За його словами, є домовленості про перший транш Литви у розмірі 10 млн євро на реалізацію "данської ініціативи" вже цього року.
"За данським прикладом, але фактично Литва стала другою країною серед наших партнерів, яка уже імплементує такий підхід", - наголосив глава уряду.
Варто зазначити, що цього року Україна та Данія погодили нову модель, в рамках якої партнери зможуть інвестувати у виробництво української зброї. Своєю чергою союзники отримають доступ до сучасних військових технологій.
Раніше міністр оборони України Рустем Умєров домовився з Литвою про залучення країни до "данської ініціативи". Зазначалося, що Литва профінансує виробництво далекобійної зброї, зокрема проєкту "Паляниця".
Також Україна погодила зі Швецією фінансування вітчизняних оборонних проектів. Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів за "данською моделлю".
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