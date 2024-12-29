Данія, Франція та Литва направили 150 млн євро на українську зброю
Данія, Франція та Литва надали 150 млн євро на українську зброю. Кошти направлять на виробництво ракет, дронів та артилерійських установок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.
"Україна отримала понад 150 мільйонів євро (6,5 млрд гривень) на фінансування українського ОПК від Данії, Франції та Литви", - зазначив міністр.
Він пояснив, що з цих коштів 111 млн євро підуть на виконання угод у рамках співпраці між Міноборони, Мінстратегпромом та Міноборони Данії на посилення ЗСУ новітніми засобами ураження вітчизняного виробництва.
Ще 29 млн євро - це грант від уряду Франції на посилення безпеки та оборони України.
Інші 10 млн євро на розвиток українського оборонно-промислового комплексу направила Литва в рамках спільного меморандуму.
"Зазначені кошти зокрема будуть спрямовані на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок", - додав Умєров.
Данська ініціатива щодо зброї
Нагадаємо, цього року Україна та Данія створили нову ініціативу для інвестицій на виробництво вітчизняного озброєння. В рамках проекту партнери направляють кошти на українську зброю і отримують доступ до сучасних військових технологій.
До ініціативи вже приєдналися Литва та Швеція. Литва виділяє 10 млн євро на виробництво далекобійної зброї, зокрема проєкту "Паляниця", а Швеція надасть кошти на виробництво українських далекобійних дронів.
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