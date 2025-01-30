Литва передала Україні партію ПЗРК малої дальності
Литва передала Україні нову партію військової допомоги. Українські воїни отримали переносні зенітні ракетні комплекси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.
Зазначається, що наприкінці минулого тижня в Україну прибули переносні зенітні ракетні комплекси малої дальності з ракетами від Литви.
У Міноборони Литви додають, що основними напрямками підтримки України цього року будуть нагальні потреби ЗСУ (ППО, боєприпаси, безпілотники, засоби протидії дронам) з одночасним розвитком литовської оборонної промисловості, а також підтримка української оборонної промисловості через фінансування озброєнь.
Литва також обіцяє сприяти коаліціям, зокрема, коаліції з розмінування, діяльністю якої вона керує разом з Ісландією.
"Військова підтримка надаватиметься через міжнародні фонди, колективні ініціативи, навчання українських військових та реабілітація поранених бійців продовжуватиметься", - йдеться у повідомленні.
Допомога від Литви
Варто зазначити, що країни Балтії є одними з найголовніших партнерів України. Литва, Латвія та Естонія не тільки надають Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу, а також підтримують санкції ЄС проти Росії, вступ України до ЄС та НАТО.
За даним Міноборони Литви, Вільнюс надав українській армії військову допомогу на 767 млн євро.
Крім того, командувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас допускав можливість відправки миротворчих сил в Україну.
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