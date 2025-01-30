Литва передала Україні партію ПЗРК малої дальності

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

Зазначається, що наприкінці минулого тижня в Україну прибули переносні зенітні ракетні комплекси малої дальності з ракетами від Литви.

У Міноборони Литви додають, що основними напрямками підтримки України цього року будуть нагальні потреби ЗСУ (ППО, боєприпаси, безпілотники, засоби протидії дронам) з одночасним розвитком литовської оборонної промисловості, а також підтримка української оборонної промисловості через фінансування озброєнь.

Литва також обіцяє сприяти коаліціям, зокрема, коаліції з розмінування, діяльністю якої вона керує разом з Ісландією.

"Військова підтримка надаватиметься через міжнародні фонди, колективні ініціативи, навчання українських військових та реабілітація поранених бійців продовжуватиметься", - йдеться у повідомленні.