Запасів води - на два тижні. Росіяни КАБами знищили греблю на Сіверському Донці

12:15 25.03.2026 Ср
На міста Донеччини чекають графіки подачі води
aimg Валерій Ульяненко
Фото: гребля на Сіверському Донці (wikipedia.org)

В понеділок, 23 березня, РФ завдала удару двома керованими авіабомбами по греблі на Сіверському Донці в районі Райгородка. Запасів води у резервуарах залишилось приблизно на два тижні.

Про це заявив гендиректор КП "Компанія Вода Донбасу" Ігор Новак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Читайте також: Росіяни почали наступ на український "пояс фортець" на Донеччині

За його словами, через зруйнований внаслідок обстрілу гідровузол наразі відсутня можливість наповнювати водозабори на Першому та Другому підйомах каналу "Сіверський Донець - Донбас".

"Наразі води залишилось на два тижні. Тому у містах Донеччини будуть введені графіки подачі води. Також дуже просимо людей раціонально та економно використовувати воду", - зазначив Новак.

Варто зазначити, що восени 2022 року російські окупанти вже підривали греблю на Сіверському Донці після відступу з Лиману через успішний наступ українських військ. Пізніше Україна відбудувала її за гроші донорів.

Нагадаємо, наприкінці лютого російські окупанти знищили дамбу біля міста Костянтинівка Донецької області. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець тоді наголосив, що РФ свідомо створювала загрозу гуманітарної катастрофи.

Крім того, у грудні російська армія завдала удару по греблі Печенізького водосховища, що у Харківській області. У Печенізькій громаді проїзд по дорожньому полотну Печенізької греблі був повністю припинений.

Пізніше стало відомо, що на Харківщині зберігається ризик підтоплення населених пунктів після російського удару по дамбі Печенізького водосховища.

В ОВА повідомили, що область має підготовлені плани реагування, які були розроблені ще у 2022 році, оскільки ворог ще тоді бив по цьому об'єкту критичної інфраструктури.

Російська Федерація Северский Донец Війна в Україні
Ціни можуть зростати швидше: в НБУ попередили про зміну інфляційної траєкторії
