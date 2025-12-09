Після удару РФ по дамбі на Харківщині є ризик підтоплення: ОВА розглядає план евакуації

У Харківській області зберігається ризик підтоплення населених пунктів після російського удару по дамбі Печенізького водосховища, що стався 7 грудня.

Як повідомляє РБК-Україна , про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

"Докладаємо максимум зусиль, щоб стабілізувати ситуацію після ворожого обстрілу однієї з дамб області. Є ризики підтоплення населення", - розповів Синєгубов.

За його словами, область має підготовлені плани реагування, які були розроблені ще у 2022 році, оскільки ворог ще тоді бив по цьому об'єкту критичної інфраструктури.

"Усі плани оновлені, усі вони реальні", - додавав голова ОВА.

У разі погіршення ситуації евакуації можуть потребувати близько 13 тисяч людей, серед яких 3,5 тисячі - маломобільні громадяни.

"Усі наявні ресурси дозволять нам провести евакуацію своєчасно і організовано. У разі потреби ми забезпечимо транспорт і місця для тимчасового проживання", - заявив Синєгубов.

Він зазначив, що наразі додатково опрацьовується можливість розгортання транзитних центрів у Полтавській, Київській та Житомирській областях для тимчасового розміщення людей у разі потреби.