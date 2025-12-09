ua en ru
Вт, 09 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Після удару РФ по дамбі на Харківщині є ризик підтоплення: ОВА розглядає план евакуації

Вівторок 09 грудня 2025 15:40
UA EN RU
Після удару РФ по дамбі на Харківщині є ризик підтоплення: ОВА розглядає план евакуації Ілюстративне фото: після удару РФ по дамбі на Харківщині є ризик підтоплення (скріншот з відео)
Автор: Ірина Глухова

У Харківській області зберігається ризик підтоплення населених пунктів після російського удару по дамбі Печенізького водосховища, що стався 7 грудня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

"Докладаємо максимум зусиль, щоб стабілізувати ситуацію після ворожого обстрілу однієї з дамб області. Є ризики підтоплення населення", - розповів Синєгубов.

За його словами, область має підготовлені плани реагування, які були розроблені ще у 2022 році, оскільки ворог ще тоді бив по цьому об'єкту критичної інфраструктури.

"Усі плани оновлені, усі вони реальні", - додавав голова ОВА.

У разі погіршення ситуації евакуації можуть потребувати близько 13 тисяч людей, серед яких 3,5 тисячі - маломобільні громадяни.

"Усі наявні ресурси дозволять нам провести евакуацію своєчасно і організовано. У разі потреби ми забезпечимо транспорт і місця для тимчасового проживання", - заявив Синєгубов.

Він зазначив, що наразі додатково опрацьовується можливість розгортання транзитних центрів у Полтавській, Київській та Житомирській областях для тимчасового розміщення людей у разі потреби.

Печенізьке водосховище

Печенізьке водосховище розташоване на річці Сіверський Донець у Харківській області й є одним із ключових джерел водопостачання для Харкова та навколишніх громад.

Воно було створене у 1950-х роках як частина системи забезпечення регіону питною водою. Площа водосховища сягає близько 86 км², простягається на 65 кілометрів у довжину та має ширину від 300 до 3000 метрів.

Глибина водойми коливається від 4,5 до 20 метрів, а площа її водозбірного басейну сягає 8400 кв. км. Назву водосховище отримало від селища Печеніги, розташованого за 60 км від Харкова, біля якого й знаходиться його гребля.

Печенізька дамба відіграє важливу роль у регулюванні рівня води та запобіганні підтопленням.

Об’єкт має стратегічне значення, тому після початку повномасштабної війни неодноразово ставав мішенню російських атак.

7 грудня російська армія завдала ракетних ударів по греблі Печенізького водосховища, після цього проїзд по дорожньому полотну був повністю припинений.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні Олег Синєгубов
Новини
Вимикатимуть навіть критичні об’єкти: стало відомо, як Кабмін хоче скоротити дію графіків
Вимикатимуть навіть критичні об’єкти: стало відомо, як Кабмін хоче скоротити дію графіків
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті