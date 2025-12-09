Після удару РФ по дамбі на Харківщині є ризик підтоплення: ОВА розглядає план евакуації
У Харківській області зберігається ризик підтоплення населених пунктів після російського удару по дамбі Печенізького водосховища, що стався 7 грудня.
Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.
"Докладаємо максимум зусиль, щоб стабілізувати ситуацію після ворожого обстрілу однієї з дамб області. Є ризики підтоплення населення", - розповів Синєгубов.
За його словами, область має підготовлені плани реагування, які були розроблені ще у 2022 році, оскільки ворог ще тоді бив по цьому об'єкту критичної інфраструктури.
"Усі плани оновлені, усі вони реальні", - додавав голова ОВА.
У разі погіршення ситуації евакуації можуть потребувати близько 13 тисяч людей, серед яких 3,5 тисячі - маломобільні громадяни.
"Усі наявні ресурси дозволять нам провести евакуацію своєчасно і організовано. У разі потреби ми забезпечимо транспорт і місця для тимчасового проживання", - заявив Синєгубов.
Він зазначив, що наразі додатково опрацьовується можливість розгортання транзитних центрів у Полтавській, Київській та Житомирській областях для тимчасового розміщення людей у разі потреби.
Печенізьке водосховище
Печенізьке водосховище розташоване на річці Сіверський Донець у Харківській області й є одним із ключових джерел водопостачання для Харкова та навколишніх громад.
Воно було створене у 1950-х роках як частина системи забезпечення регіону питною водою. Площа водосховища сягає близько 86 км², простягається на 65 кілометрів у довжину та має ширину від 300 до 3000 метрів.
Глибина водойми коливається від 4,5 до 20 метрів, а площа її водозбірного басейну сягає 8400 кв. км. Назву водосховище отримало від селища Печеніги, розташованого за 60 км від Харкова, біля якого й знаходиться його гребля.
Печенізька дамба відіграє важливу роль у регулюванні рівня води та запобіганні підтопленням.
Об’єкт має стратегічне значення, тому після початку повномасштабної війни неодноразово ставав мішенню російських атак.
7 грудня російська армія завдала ракетних ударів по греблі Печенізького водосховища, після цього проїзд по дорожньому полотну був повністю припинений.