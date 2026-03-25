Запасов воды - на две недели. Россияне КАБами уничтожили плотину на Северском Донце

12:15 25.03.2026 Ср
Города Донецкой области ждут графики подачи воды
Запасов воды - на две недели. Россияне КАБами уничтожили плотину на Северском Донце

В понедельник, 23 марта, РФ нанесла удар двумя управляемыми авиабомбами по плотине на Северском Донце в районе Райгородка. Запасов воды в резервуарах осталось примерно на две недели.

Об этом заявил гендиректор КП "Компания Вода Донбасса" Игорь Новак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, из-за разрушенного в результате обстрела гидроузла пока отсутствует возможность наполнять водозаборы на Первом и Втором подъемах канала "Северский Донец - Донбасс".

"Сейчас воды осталось на две недели. Поэтому в городах Донецкой области будут введены графики подачи воды. Также очень просим людей рационально и экономно использовать воду", - отметил Новак.

Стоит отметить, что осенью 2022 года российские оккупанты уже взрывали плотину на Северском Донце после отступления из Лимана из-за успешного наступления украинских войск. Позже Украина отстроила ее за деньги доноров.

Напомним, в конце февраля российские оккупанты уничтожили дамбу возле города Константиновка Донецкой области. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец тогда отметил, что РФ сознательно создавала угрозу гуманитарной катастрофы.

Кроме того, в декабре российская армия нанесла удар по плотине Печенежского водохранилища, что в Харьковской области. В Печенежской громаде проезд по дорожному полотну Печенежской плотины был полностью прекращен.

Позже стало известно, что на Харьковщине сохраняется риск подтопления населенных пунктов после российского удара по дамбе Печенежского водохранилища.

В ОВА сообщили, что область имеет подготовленные планы реагирования, которые были разработаны еще в 2022 году, поскольку враг еще тогда бил по этому объекту критической инфраструктуры.

