Запасів дизеля в Україні є більш ніж на місяць, бензину - майже на два, - директор "А-95"

13:55 18.05.2026 Пн
1 хв
Але є важливий нюанс, який стосується цінової політики
aimg Марія Кучерявець aimg Анастасія Мацепа aimg Сергій Куюн Експерт
Фото: експерт оцінив ризики дефіциту пального (Getty Images)

На українському ринку наразі немає проблем із наявністю пального. Водночас ситуація зі цінами залишається нестабільною через події у світі.

Про це в бліц-інтерв’ю РБК-Україна розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

За оцінками експерта, ситуація з наявністю ресурсу в країні наразі є стабільною.

"За нашими оцінками, запасів дизпального в країні більш ніж на місяць, бензину - майже на два місяці. Тому проблем із наявністю пального немає", - наголосив Куюн.

Водночас на ринку спостерігаються цінові коливання. Минулого тижня ціни спочатку впали, а потім піднялися. Сьогодні бензин знову трохи подорожчав - приблизно на гривню, проте експерт називає цю ситуацію робочою.

Подальша вартість пального на українських АЗС безпосередньо залежатиме від ситуації у світі. При цьому нічого виключати не можна, оскільки всі стежать за абсолютно непередбачуваною ситуацією в Ірані.

За словами Куюна, хоча здавалося, що наближається розв’язка, зараз знову звучать войовничі заяви президента США Дональда Трампа, і ніхто не знає, до чого це призведе.

