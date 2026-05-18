Запасів дизеля в Україні є більш ніж на місяць, бензину - майже на два, - директор "А-95"

За оцінками експерта, ситуація з наявністю ресурсу в країні наразі є стабільною.

"За нашими оцінками, запасів дизпального в країні більш ніж на місяць, бензину - майже на два місяці. Тому проблем із наявністю пального немає", - наголосив Куюн.

Водночас на ринку спостерігаються цінові коливання. Минулого тижня ціни спочатку впали, а потім піднялися. Сьогодні бензин знову трохи подорожчав - приблизно на гривню, проте експерт називає цю ситуацію робочою.

Подальша вартість пального на українських АЗС безпосередньо залежатиме від ситуації у світі. При цьому нічого виключати не можна, оскільки всі стежать за абсолютно непередбачуваною ситуацією в Ірані.

За словами Куюна, хоча здавалося, що наближається розв’язка, зараз знову звучать войовничі заяви президента США Дональда Трампа, і ніхто не знає, до чого це призведе.