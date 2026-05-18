Чи буде дефіцит бензину та чому ціни на АЗС різняться: головне про ринок пального в Україні

13:25 18.05.2026 Пн
4 хв
Звідки в Україну завозять пальне та що впливає на ціни
aimg Анастасія Мацепа aimg Сергій Куюн Експерт
Вартість пального в Україні залежить насамперед від світових цін на нафту (Getty Images)
Світові ціни на нафту залишаються головним фактором, який впливає на вартість пального в Україні. Водночас ризиків дефіциту бензину зараз немає, а різниця в цінах між мережами АЗС пояснюється не лише маркетингом, а й витратами на контроль якості та податковим навантаженням.

Про це в бліц-інтерв’ю для РБК-Україна розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Головне:

  • Фактор ціни: Україна на 100% імпортує пальне, тому цінники на АЗС повністю повторюють світові тенденції.
  • Прогноз: Ринок знайшов крихку опору, бензин трохи подорожчав (десь на 1 грн). Подальша ціна залежить від непередбачуваної ситуації навколо Ірану та заяв Трампа.
  • Дефіциту не буде: Пального в країні достатньо. Запасів дизеля вистачить на понад місяць, а бензину – майже на два місяці.
  • Звідки везуть: Основні маршрути йдуть через південь (Румунія та її порти) і західний кордон (Польща, транзит із Литви, польські та німецькі порти).
  • Різниця в цінах на заправках: Залежить від сплати податків (навантаження різниться у 2-3 рази), маркетингових знижок (до 5-6 грн на літрі) та витрат великих мереж на лабораторії й контроль якості.

– Що зараз найбільше тисне на ціну пального в Україні світова вартість нафти, курс валют чи внутрішні чинники?

– Курс валют у нас зараз стабільний, тому це не головний фактор.

Для України ключове – це світовий ринок, оскільки ми є стовідсотковим імпортером пального і все купуємо за кордоном. Саме це найбільше впливає на ціну.

– Яких цін на АЗС нам чекати до кінця місяця? Чи є передумови для різкого стрибка або, навпаки, зниження?

– Складається враження, що ринок певною мірою стабілізувався і знайшов хитку точку опори.

Бачимо коливання: минулого тижня ціни спочатку впали, потім піднялися. Сьогодні бензин знову трохи подорожчав – приблизно на гривню. Тобто ситуація зараз робоча.

Водночас нічого виключати не можна, тому що всі стежать за ситуацією в Ірані. Вона, як і раніше, абсолютно непередбачувана. Здавалося, що наближається розв’язка, але зараз знову звучать войовничі заяви Трампа. До чого це призведе – ніхто не знає.

Єдине, що можна сказати точно: пального на внутрішньому ринку більш ніж достатньо. Запаси великі, тому без пального ми не залишимося. А от його вартість залежатиме від ситуації у світі.

– Чи є зараз ризики дефіциту бензину через логістичні проблеми на кордоні або обстріли інфраструктури?

– Ні. Запаси більш ніж достатні.

За нашими оцінками, запасів дизпального в країні більш ніж на місяць, бензину – майже на два місяці. Тому проблем із наявністю пального немає. Питання лише у вартості, яка залежить від світової ситуації.

– Звідки зараз в Україну надходить основний обсяг пального і як європейські ціни впливають на наш внутрішній ринок?

– Світові та європейські ціни – це головний фактор ціноутворення для України.

Ми аналізували динаміку цін у світі та в Україні й бачимо, що фактично повністю повторюємо світові тенденції – як під час зростання, так і під час падіння цін.

Щодо постачання, є два основні напрямки. Перший – південний, через Румунію та румунські порти. Другий – західний кордон, насамперед через Польщу. Через польський напрямок надходить як пальне польського походження, так і транзит із Литви та через польські й німецькі порти.

– Велика різниця в цінах на брендових АЗС та дрібних мережах – це питання якості пального чи просто маркетинг?

– Тут немає одного пояснення.

По-перше, є різне ставлення до сплати податків. Ми аналізували податкове навантаження на літр пального, і в окремих мережах воно може відрізнятися у два-три рази. Це свідчить про те, що хтось має можливості платити менше.

По-друге, велике значення має маркетинг. Якщо дивитися не на ціни на стелах, а на реальні ціни продажу з урахуванням знижок і бонусів, то різниця буде меншою. Дисконтні програми іноді дають економію до 5-6 грн на літрі.

Водночас має значення і якість пального. Великі мережі мають потужні системи контролю якості – лабораторії, персонал, транспорт. Це великі витрати. Насправді повноцінні системи контролю якості є лише у кількох найбільших мережах.

30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв'ю з Олексієм Соболевим
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим