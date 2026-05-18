Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Запасов дизеля в Украине есть более чем на месяц, бензина - почти на два, - директор "А-95"

13:55 18.05.2026 Пн
1 мин
Но есть важный нюанс, который касается ценовой политики
aimg Мария Кучерявец aimg Анастасия Мацепа aimg Сергей Куюн Эксперт
Фото: эксперт оценил риски дефицита топлива (Getty Images)

На украинском рынке пока нет проблем с наличием топлива. В то же время ситуация с ценами остается нестабильной из-за событий в мире.

Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

По оценкам эксперта, ситуация с наличием ресурса в стране сейчас является стабильной.

"По нашим оценкам, запасов дизтоплива в стране более чем на месяц, бензина - почти на два месяца. Поэтому проблем с наличием топлива нет", - подчеркнул Куюн.

В то же время на рынке наблюдаются ценовые колебания. На прошлой неделе цены сначала упали, а потом поднялись. Сегодня бензин снова немного подорожал - примерно на гривну, однако эксперт называет эту ситуацию рабочей.

Дальнейшая стоимость топлива на украинских АЗС будет напрямую зависеть от ситуации в мире. При этом ничего исключать нельзя, поскольку все следят за абсолютно непредсказуемой ситуацией в Иране.

По словам Куюна, хотя казалось, что приближается развязка, сейчас снова звучат воинственные заявления президента США Дональда Трампа, и никто не знает, к чему это приведет.

