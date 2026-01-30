Запасіться товарами: супермаркети та аптеки Львова отримали рекомендації мерії

Львівська міська рада підготувала рекомендації для супермаркетів та аптек щодо створення резерву товарів на випадок надзвичайних ситуацій.

Як повідомляє РБК-Україна , про це сказано на сайті Львівської міської ради .

Так, сьогодні, 30 січня, виконком Львівської міської ради ухвалив рішення про підготовку супермаркетів та аптек громади до роботи в умовах можливих надзвичайних ситуацій.

Згідно із затвердженими владою рекомендаціями, магазини та аптеки мають забезпечити двотижневий запас товарів першої необхідності, а також резервне живлення для автономної роботи.

Йдеться про електропостачання, логістику та паливо, щоб заклади могли функціонувати щонайменше 14 днів без зовнішніх ресурсів.

Заяви чиновників

Директорка департаменту економічного розвитку Львівської міськради Інна Свистун під час засідання виконкому наголосила, що у разі надзвичайної ситуації, коли можливі тривалі відключення електроенергії та опалення, супермаркети та аптеки повинні бути готові працювати автономно.

"Ми не знаємо, якою буде ситуація, але просимо бізнес заздалегідь підготувати внутрішню логістику і бути готовими діяти разом у разі надзвичайних ситуацій", - зазначила чиновниця.

У списку необхідних запасів - хліб, вода, засоби гігієни, дитяче харчування та інші продукти, які є критично важливими для населення. Особлива увага приділяється умовам розрахунку: у разі потреби люди повинні мати можливість розраховуватись готівкою.

"Для міста зараз ключове - максимальна координація між усіма службами. Ми перевели міські служби в посилений режим роботи, організували чергування всіх критично важливих напрямів — комунального господарства та інших служб. Дякуємо великому бізнесу, який уже допомагає і продовжує підтримувати місто. Важливо, щоб підприємства і торговельні мережі могли працювати навіть у складних умовах. Ми готуємося до різних сценаріїв і маємо бути готові до будь-яких викликів", - підкреслив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Міська рада наголошує, що підготовка резервів має проводитися системно та регулярно перевірятися, щоб у разі надзвичайної ситуації забезпечення населення не зазнало перебоїв.