Стануть пунктами незламності: у Києві деякі супермаркети працюватимуть цілодобово

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України звернулося до торговельних мереж із проханням організувати цілодобову роботу продуктових супермаркетів у Деснянському районі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністерства.

Такі торговельні об’єкти мають забезпечити безперебійний доступ мешканців району до продуктів харчування, а також частково виконувати функції пунктів незламності. Йдеться, зокрема, про можливість зігрітися та підзарядити мобільні пристрої. У міністерстві пояснили, що з урахуванням соціальної відповідальності бізнесу супермаркети працюватимуть як у звичайному режимі за наявності централізованого електропостачання, так і з використанням власних джерел електрогенерації у разі відключень світла. Інформацію про початок роботи супермаркетів у цілодобовому режимі, а також перелік магазинів і їхні адреси пізніше оприлюднить Деснянська районна державна адміністрація.