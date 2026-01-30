ua en ru
Запаситесь товарами: супермаркеты и аптеки Львова получили рекомендации мэрии

Львов, Пятница 30 января 2026 18:30
UA EN RU
Запаситесь товарами: супермаркеты и аптеки Львова получили рекомендации мэрии Фото: мэр Львова Андрей Садовый (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Львовский городской совет подготовил рекомендации для супермаркетов и аптек по созданию резерва товаров на случай чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сказано на сайте Львовского городского совета.

Так, сегодня, 30 января, исполком Львовского городского совета принял решение о подготовке супермаркетов и аптек общины к работе в условиях возможных чрезвычайных ситуаций.

Согласно утвержденным властями рекомендациям, магазины и аптеки должны обеспечить двухнедельный запас товаров первой необходимости, а также резервное питание для автономной работы.

Речь идет об электроснабжении, логистике и топливе, чтобы заведения могли функционировать не менее 14 дней без внешних ресурсов.

Заявления чиновников

Директор департамента экономического развития Львовского горсовета Инна Свистун во время заседания исполкома отметила, что в случае чрезвычайной ситуации, когда возможны длительные отключения электроэнергии и отопления, супермаркеты и аптеки должны быть готовы работать автономно.

"Мы не знаем, какой будет ситуация, но просим бизнес заранее подготовить внутреннюю логистику и быть готовыми действовать вместе в случае чрезвычайных ситуаций", - отметила чиновница.

В списке необходимых запасов - хлеб, вода, средства гигиены, детское питание и другие продукты, которые являются критически важными для населения. Особое внимание уделяется условиям расчета: в случае необходимости люди должны иметь возможность рассчитываться наличными.

"Для города сейчас ключевое - максимальная координация между всеми службами. Мы перевели городские службы в усиленный режим работы, организовали дежурство всех критически важных направлений - коммунального хозяйства и других служб. Спасибо крупному бизнесу, который уже помогает и продолжает поддерживать город. Важно, чтобы предприятия и торговые сети могли работать даже в сложных условиях. Мы готовимся к различным сценариям и должны быть готовы к любым вызовам", - подчеркнул первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Городской совет отмечает, что подготовка резервов должна проводиться системно и регулярно проверяться, чтобы в случае чрезвычайной ситуации обеспечение населения не испытало перебоев.

Как Киев готовится к чрезвычайной ситуации

Напомним, накануне Минэкономики обратилось к торговым сетям с просьбой организовать круглосуточную работу продуктовых супермаркетов в Деснянском районе Киева.

С 30 января в Деснянском районе Киева несколько супермаркетов уже начали работать круглосуточно и фактически выполняют роль пунктов несокрушимости.

Андрей Садовый Львов Электроэнергия Отключение света
