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В западных областях объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Украина , Среда 19 августа 2020 15:59
В западных областях объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
Фото: пожар (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

В четырех западных областях будет высокий риск пожаров

Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в западных областях. Высокий риск пожаров будет в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 19-20 августа в Украине, кроме Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине: ожидаются грозы и ливни в западных областях.

На всей остальной территории Украины будет наблюдаться сухая и жаркая погода, а температура воздуха в регионах будет колебаться от +22 до +33.

Также РБК-Украина писало, что в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.

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