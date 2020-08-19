В западных областях объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Фото: пожар (dsns.gov.ua)

В четырех западных областях будет высокий риск пожаров

Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в западных областях. Высокий риск пожаров будет в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 19-20 августа в Украине, кроме Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине: ожидаются грозы и ливни в западных областях.

На всей остальной территории Украины будет наблюдаться сухая и жаркая погода, а температура воздуха в регионах будет колебаться от +22 до +33.

Также РБК-Украина писало, что в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.