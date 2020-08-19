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У західних областях оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Україна , Середа 19 серпня 2020 15:59
У західних областях оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Фото: пожежа (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

У чотирьох західних областях буде високий ризик пожеж

Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в західних областях. Високий ризик пожеж буде в Закарпатській, Львівській, Волинській та Рівненській областях.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 19-20 серпня в Україні, крім Закарпатської, Львівської, Волинської та Рівненської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше синоптики оголосили штормове попередження в Україні: очікуються грози і зливи у західних областях.

На всій іншій території України буде спостерігатися суха і спекотна погода, а температура повітря в регіонах буде коливатися від +22 до +33.

Також РБК-Україна писало, що у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.

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