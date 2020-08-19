ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Жара до +33 и дожди на западе: прогноз погоды на сегодня

Украина, Среда 19 августа 2020 08:00
Жара до +33 и дожди на западе: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Жарче всего будет на юге страны

Сегодня, 19 августа, в западных областях Украины пройдут дожди, однако на всей остальной территории будет наблюдаться сухая и жаркая погода. Температура воздуха в регионах будет колебаться от +22 до +33.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, дожди сегодня ожидаются на всей западной части страны. Во всех других областях будет умеренная облачность.

В западных областях температура воздуха днем будет от +22 до +28, а ночью от +14 до +17.

В центральных и северных областях температура днем составит от +28 до +32, ночью она опустится до +15 +18.

В восточных и южных областях температура днем ожидается в пределах +29 +33. Ночью столбики термометров опустятся до +13 +18.

Жара до +33 и дожди на западе: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине на 19 августа (meteo.gov.uа)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области будет жарко и без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +27 до +32, а ночью от +13 до +18.

Жара до +33 и дожди на западе: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Киеве и области на 19 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, в западных регионах в течение 19 августа ожидаются сильные дожди, в результате которых возможны подтопления и оползни.

Также РБК-Украина писало, что в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Погода
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь