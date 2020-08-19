ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине

Среда 19 августа 2020 08:20
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Ожидаются грозы и ливни в западных областях

Сегодня, 19 августа, синоптики объявили об ухудшении погодных условий в Украине. Ожидаются грозы и ливни в западных областях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, сегодня на территории западной Украины будут наблюдаться грозы. Днем в Карпатах и на Закарпатье ожидаются значительные дожди (I уровень опасности).

Напомним, сегодня в западных регионах в результате непогоды возможны подтопления и оползни.

На всей остальной территории Украины будет наблюдаться сухая и жаркая погода, а температура воздуха в регионах будет колебаться от +22 до +33.

Также РБК-Украина писало, что в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Погода
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь