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На западных границах уменьшились очереди украинцев, убегающих от агрессии РФ

Автор: Роман Мирончук

На западном участке границы Украины со странами ЕС и Молдовы заметно определенное сокращение потока граждан, которые бегу из страны из-за российской агрессии. Уровень загруженности пунктов пропуска также снижается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Для скорейшего пересечения границы нашим гражданам советуют выбирать менее загруженные пункты пропуска, информацию о которых можно получать по этой ссылке.

Очередность пересечения границы применяется ко всем национальностям. Во время военного вторжения России первоочередность пропуска предоставляется женщинам и детям.

Отметим, что мужчины, которые являются гражданами Украины, не могут покидать территорию Украину в возрасте от 18 до 60 лет.

Пограничники также заявили, что в зарубежных СМИ распространяется информация якобы о запрете выезда из Украины иностранцам, но она не соответствует действительности.

Напомним, в Николаеве полиция будет отбирать автомобили у пьяных водителей.

Мы также писали о том, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, использовав стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

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Война России против Украины