На западных границах уменьшились очереди украинцев, убегающих от агрессии РФ

Для скорейшего пересечения границы нашим гражданам советуют выбирать менее загруженные пункты пропуска, информацию о которых можно получать по этой ссылке.

Очередность пересечения границы применяется ко всем национальностям. Во время военного вторжения России первоочередность пропуска предоставляется женщинам и детям.

Отметим, что мужчины, которые являются гражданами Украины, не могут покидать территорию Украину в возрасте от 18 до 60 лет.

Пограничники также заявили, что в зарубежных СМИ распространяется информация якобы о запрете выезда из Украины иностранцам, но она не соответствует действительности.