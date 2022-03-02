На західних кордонах зменшилися черги українців, які тікають від агресії РФ

Для якнайшвидшого перетину кордону нашим громадянам радять обирати менш завантажені пункти пропуску, інформацію про які можна отримувати за цим посиланням.

Черговість перетину кордону застосовується до всіх національностей. Під час військового вторгнення Росії першочерговість пропуску надається жінкам і дітям.

Зазначимо, що чоловіки, які є громадянами України, не можуть залишати територію України віком від 18 до 60 років.

Прикордонники також заявили, що в зарубіжних ЗМІ поширюється інформація нібито про заборону виїзду з України іноземцям, але вона не відповідає дійсності.