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На західних кордонах зменшилися черги українців, які тікають від агресії РФ

Автор: Роман Мирончук

На західній ділянці кордону України з країнами ЄС та Молдови помітно певне скорочення потоку громадян, які біжу з країни через російську агресію. Рівень завантаженості пунктів пропуску також знижується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Для якнайшвидшого перетину кордону нашим громадянам радять обирати менш завантажені пункти пропуску, інформацію про які можна отримувати за цим посиланням.

Черговість перетину кордону застосовується до всіх національностей. Під час військового вторгнення Росії першочерговість пропуску надається жінкам і дітям.

Зазначимо, що чоловіки, які є громадянами України, не можуть залишати територію України віком від 18 до 60 років.

Прикордонники також заявили, що в зарубіжних ЗМІ поширюється інформація нібито про заборону виїзду з України іноземцям, але вона не відповідає дійсності.

Нагадаємо, в Миколаєві поліція відбиратиме автомобілі у п'яних водіїв.

Ми також писали про те, що російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову, використавши стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

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Війна Росії проти України