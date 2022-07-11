Западное оружие уже меняет ход войны: Данилов назвал три главных эффекта от вооружения
Три главных эффекта от использования современного западного оружия украинскими защитниками - это деморализация и демилитаризация российского войска, а также деокупация наших территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в Twitter.
"Деморализация, демилитаризация и деокупация - три главных эффекта работы современного западного оружия по уничтожению командных пунктов, техники и складов боеприпасов рашистов за последнее время", - написал он.
Данилов также отметил, что количественное превосходство российской армии нивелируется украинской ракетно-артиллерийской точностью.
"Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. И это мы еще не начинали", - добавил секретарь СНБО.
Напомним, Вашингтон готовит новый пакет помощи Украине на 400 млн долларов. В него войдут еще четыре установки HIMARS, а также ракеты и боеприпасы для артиллерии.
Кроме этого, Канада собирается передать Украине 39 бронированных боевых машин.
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