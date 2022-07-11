Західна зброя вже змінює хід війни: Данілов назвав три головні ефекти від озброєння
Три головні ефекти від використання сучасної західної зброї українськими захисниками - це деморалізація і демілітаризація російського війська, а також деокупація наших територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова у Twitter.
"Деморалізація, демілітаризація і деокупація - три головні ефекти роботи сучасної західної зброї зі знищення командних пунктів, техніки та складів боєприпасів рашистів за останній час", - написав він.
Данілов також зазначив, що кількісна перевага російської армії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю.
"Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали", - додав секретар РНБО.
Нагадаємо, Вашингтон готує новий пакет допомоги Україні на 400 млн доларів. До нього увійдуть ще чотири установки HIMARS, а також ракети і боєприпаси для артилерії.
Окрім цього, Канада збирається передати Україні 39 броньованих бойових машин.
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