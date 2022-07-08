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Канада передаст Украине 39 бронетранспортеров: названы сроки поставки

Новина українською →
Оттава, Пятница 08 июля 2022 01:02
Канада передаст Украине 39 бронетранспортеров: названы сроки поставки Фото: министр обороны Канады Анита Ананд (thestar.com)
Автор: Константин Широкун

Канада направит в Украину 39 бронированных боевых машин огневой поддержки производства General Dynamics этим летом.

Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Бронемашины изготовлены на заводе General Dynamics в Лондоне, Онтарио. Техника может использоваться в качестве санитарных, ремонтно-эвакуационных машин, а также для перевозки войск. Передача партии новой бронетехники является частью военной поддержки Украине в размере 500 миллионов канадских долларов, предусмотренной в бюджете Канады еще в апреле.

Ранее сообщалось, что Канада работает над завершением соглашения о предоставлении Украине 39 бронированных машин боевой поддержки. Они предназначены для канадской армии и были в процессе доставки, но вместо этого попадут на украинский фронт. Они отличаются от боевых машин пехоты, которые оснащены башней и 25-миллиметровой пушкой.

Напомним, Канада предоставит 151,7 млн долларов на новую гуманитарную помощь для Украины.

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