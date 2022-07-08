Еще больше HIMARS. Украина получит пакет помощи США на 400 млн долларов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера Foreign Policy Джека Детча.

"Администрация Байдена объявляет для Украины еще один пакет вооружений на сумму 400 млн долларов, включая четыре новых системы HIMARS", - отметил он.

Также сообщается, что с начала вторжения России американская сторона уже предоставила Украине военную помощь на 7,3 млрд долларов.

В новый пакет помощи, помимо самих реактивных систем залпового огня (HIMARS), войдут ракеты к ним, 3 тактических машины, 1000 высокоточных 155-мм артиллерийских боеприпасов, противобатарейные системы и запчасти.