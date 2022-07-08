Еще больше HIMARS. Украина получит пакет помощи США на 400 млн долларов
Соединенные Штаты Америки (США) предоставят Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера Foreign Policy Джека Детча.
"Администрация Байдена объявляет для Украины еще один пакет вооружений на сумму 400 млн долларов, включая четыре новых системы HIMARS", - отметил он.
Также сообщается, что с начала вторжения России американская сторона уже предоставила Украине военную помощь на 7,3 млрд долларов.
В новый пакет помощи, помимо самих реактивных систем залпового огня (HIMARS), войдут ракеты к ним, 3 тактических машины, 1000 высокоточных 155-мм артиллерийских боеприпасов, противобатарейные системы и запчасти.
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Украина уже получила 9 систем HIMARS, но для серьезного контрнаступления украинские военные нуждаются еще в нескольких десятках.
В начале июля США выделили пакет военной помощи на 820 млн долларов, в который среди прочего вошли две передовые системы противовоздушной обороны NASAMS.
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