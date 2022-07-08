ru ua
Пт, 08 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Еще больше HIMARS. Украина получит пакет помощи США на 400 млн долларов

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 08 июля 2022 20:45
Еще больше HIMARS. Украина получит пакет помощи США на 400 млн долларов Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Соединенные Штаты Америки (США) предоставят Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера Foreign Policy Джека Детча.

"Администрация Байдена объявляет для Украины еще один пакет вооружений на сумму 400 млн долларов, включая четыре новых системы HIMARS", - отметил он.

Также сообщается, что с начала вторжения России американская сторона уже предоставила Украине военную помощь на 7,3 млрд долларов.

В новый пакет помощи, помимо самих реактивных систем залпового огня (HIMARS), войдут ракеты к ним, 3 тактических машины, 1000 высокоточных 155-мм артиллерийских боеприпасов, противобатарейные системы и запчасти.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Украина уже получила 9 систем HIMARS, но для серьезного контрнаступления украинские военные нуждаются еще в нескольких десятках.

В начале июля США выделили пакет военной помощи на 820 млн долларов, в который среди прочего вошли две передовые системы противовоздушной обороны NASAMS.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
NEWS
Резников: более миллиона украинцев в форме задействованы в обороне страны
Резников: более миллиона украинцев в форме задействованы в обороне страны
DAILY
Что происходит между Зеленским и Залужным. И откуда взялся "выездной" скандал
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Что происходит между Зеленским и Залужным. И откуда взялся "выездной" скандал