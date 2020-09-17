ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

У Запада осталось немного приемов, прежде чем развязать войну, - Лукашенко

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусской и российской армии пришлось усилить общую защиту Союзного государства в ответ на действия Запада. Сейчас на территории Беларуси вблизи границы с Польшей проходят совместные с Россией учения "Славянское братство-2020".

Самые читаемые новости

Об этом Лукашенко заявил во время выступления в Минске на женском форуме "За Беларусь", передает БелТА.

"Честно вам скажу, мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну", - сказал Лукашенко.

Ранее РБК-Украина писало, что Лукашенко заявил о вынужденном закрытии границ с Литвой и Польшей, и усилении границы с Украиной.

Напомним, днями в Беларуси на учения прибыли российские десантники. Как отметили в Минобороны Беларуси, после учений "Славянское братство-2020" они вернутся обратно в Россию.

Кроме этого Лукашенко заявил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным он запросил новое вооружение.

При этом в РФ опровергли такое заявление.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Александр ЛукашенкоБеларусьвойнаЗапад