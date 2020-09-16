ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

У Путина опровергли, что Лукашенко запросил поставку вооружений

Москва, Среда 16 сентября 2020 17:51
У Путина опровергли, что Лукашенко запросил поставку вооружений
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным не просил о поставках вооружений. Конкретно таких формулировок не было.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, на переговорах в Сочи вопрос о поставках вооружений не поднимался.

"Вот в той формулировке, как вы сказали, нет", - отметил он на вопрос, просил ли Лукашенко о поставках нового вооружения.

Он добавил, что в основном на переговорах лидеры обсуждали взаимодействие по линии военно-промышленного комплекса.

Напомним, сегодня Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что просил Путина о некоторых типах вооружений.

"Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые", - сказал президент Беларуси.

Кроме того, он заявил, что Беларусь начинает выходить из ситуации, которую вызвали массовые протесты.

"Время баррикад и митингов завершилось, необходимо продолжить созидание. Сегодня мы выходим из того непростого периода, который переживали около двух месяцев", - сказал Лукашенко.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Александр ЛукашенкоВладимир ПутинВооруженные силы Украины
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь