Лукашенко заявил о вынужденном закрытии границы с Украиной, Литвой и Польшей

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о закрытии госграницы с Украиной. Он обратился к народам Литвы, Польши и Украины.
Об это сообщает издание "БелТА".
Он заявил, что вынужден также закрыть границу с Литвой и Польшей.
"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада",- заявил он.
Лукашенко также обратился к народам Литвы, Польши и Украины, попросив их противостоять развязыванию войны.
"Остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне", - призвал Лукашенко.
Напомним, Александр Лукашенко заявил о готовности присоединиться к войне в случае агрессии стран Запада против России.
Ранее Лукашенко не исключал агрессии против Беларуси со стороны России, если страна решит присоединиться к НАТО.
Отметим, Лукашенко обвинил Украину и страны Запада в управлении протестами в Беларуси.