Лукашенко заявил о вынужденном закрытии границы с Украиной, Литвой и Польшей

Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о закрытии госграницы с Украиной. Он обратился к народам Литвы, Польши и Украины.

Об это сообщает издание "БелТА".

Он заявил, что вынужден также закрыть границу с Литвой и Польшей.

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада",- заявил он.

Лукашенко также обратился к народам Литвы, Польши и Украины, попросив их противостоять развязыванию войны.

"Остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне", - призвал Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко заявил о готовности присоединиться к войне в случае агрессии стран Запада против России.

Ранее Лукашенко не исключал агрессии против Беларуси со стороны России, если страна решит присоединиться к НАТО.

Отметим, Лукашенко обвинил Украину и страны Запада в управлении протестами в Беларуси.