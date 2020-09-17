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У Заходу залишилося трохи прийомів, перш ніж розв'язати війну, - Лукашенко

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруській і російській армії довелося підсилити загальний захист Союзної держави у відповідь на дії Заходу. Зараз на території Білорусі поблизу кордону з Польщею проходять спільні з Росією навчання "Слов'янське братерство-2020".

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Про це Лукашенко заявив під час виступу в Мінську на жіночому форумі "За Білорусь", передає БелТА.

"Чесно вам скажу, ми не знаємо, що вони викинуть далі. Ми розуміємо, що в їх арсеналі залишилося зовсім небагато прийомів, перш ніж розв'язати гарячу війну", - сказав Лукашенко.

Раніше РБК-Україна писало, що Лукашенко заявив про вимушене закриття кордонів з Литвою і Польщею, і посилення кордону з Україною.

Нагадаємо, днями в Білорусі на навчання прибули російські десантники. Як зазначили у Міноборони Білорусі, після навчань "Слов'янське братерство-2020" вони повернуться назад в Росію.

Крім цього Лукашенко заявив, що під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним він запросив нове озброєння.

При цьому в РФ спростували таку заяву.

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