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Запад и север Украины накроют дожди

Новости » Общество    08.10.2019 - 17:05
Запад и север Украины накроют дожди
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На остальной территории страны осадков не ожидается

Погода в Украине в среду, 9 октября, будет переменчивой, в западных и северных областях ожидается дождь, на остальной территории без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Как отмечается, температура ночью в западных, большинстве северных, Винницкой и Одесской областях будет колебаться от +1 до +6 тепла, на остальной территории заморозки в воздухе от 0 до -5 градусов; температура днем от +8 до +13 тепла, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье +14 +19 тепла.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Запад и север Украины накроют дождиНапомним, ранее сообщалось, что погода в Украине в период с 9 по 12 октября улучшится, ожидается значительное потепление до +20 тепла.

Ранее синоптик Наталка Диденко рассказала, что в воскресенье, 13 октября, в Украину придет бабье лето, однако в ночь на 9 октября будут наблюдаться заморозки.

Также РБК-Украина сообщало, что в США объявили чрезвычайную ситуацию из-за угрозы тайфуна, который надвигается на Северные Марианские острова. Максимальная зафиксированная скорость ветра тайфуна составляет 260 км/час.

В Украине на этой неделе потеплеет до +20 Синоптик рассказала, когда в Украину придет бабье лето
Новости Украины Гидрометцентр
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