В США объявили чрезвычайную ситуацию из-за угрозы тайфуна

Фото: Северные Марианские острова (gettyimages)

Тайфун угрожает Северным Марианским островам

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение для Содружества Северных Марианских островов и приказывает правительству США помочь местным властям отреагировать на надвигающийся тайфун "Хагибис". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Time.

Как сообщается, во вторник тайфун прошел над островом Анатахан, примерно в 80 милях к северу от Сайпана, столицы Северных Марианских островов.

Национальная служба погоды США предупредила о возможном чрезвычайном положении на островах. Также служба предупредила о тропическом шторме в Гуаме, который находится дальше на юг. В Гуаме 140 жителей уже использовали аварийные убежища.

"Заявление президента уполномочивает Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям координировать усилия по оказанию помощи при бедствиях", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что максимальная зафиксированная скорость ветра тайфуна "Хагибис" составляет 260 км/час.

Напомним, ранее сообщалось, что в Индии в результате сильных ливней, которые вызвали оползни и наводнения, погибли по меньшей мере 80 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что в результате тайфуна "Тапа" в японской префектуре Окинава пострадали 19 человек. За сутки в штате выпало более 102 мм осадков.