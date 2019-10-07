Завтра в Украине ожидаются дожди

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ночью ожидаются заморозки

Во вторник, 8 октября, погода в Украине будет дождливая, температура +13. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского Гидрометцентра в Facebook.

Как сообщают синоптики, 8 октября ночью и утром в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму местами ожидается дождь. Температура воздуха ночью составит +2 +7, а днем - +​​8 +13 градусов.

На остальной территории страны осадков не ожидается. Ночью ожидаются заморозки в воздухе 0 -5 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +​​6 +11 градусов.

Ветер в Украине преимущественно юго-западный (в южных и восточных областях - северо-западный), 5-10 м / с.

Напомним, в ближайшие три ночи, с 8 по 10 октября, ожидается резкое снижение температуры и заморозки. В Украине, кроме восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0 -5 градусов.

Кроме того, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, завтра, 8 октября, ночью в Украине ожидаются заморозки. Максимально днем температура воздуха прогреется до +7 +12. В Крымской, Запорожской и Донецкой областях будет немного теплее - +10 +15 градусов.