Захід і північ України накриють дощі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На решті території країни опадів не очікується

Погода в Україні у середу, 9 жовтня, буде мінливою, в західних та північних областях очікується дощ, на решті території без опадів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентра.

Як зазнчається, температура вночі у західних, більшості північних, Вінницькій та Одеській областях буде коливатись від +1 до +6 тепла, на решті території заморозки у повітрі від 0 до -5 градусів, температура вдень від +8 до +13 тепла, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті +14 +19 тепла.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що п огода в Україні в період з 9 по 12 жовтня покращиться, очікується значне потепління до +20 тепла.

Раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що в неділю, 13 жовтня, в Україну прийде бабине літо, однак у ніч на 9 жовтня будуть спостерігатися заморозки.

Також РБК-Україна повідомляло, що в США оголосили надзвичайну ситуацію через загрозу тайфуну, який насувається на Північні Маріанські острови. Максимальна зафіксована швидкість вітру тайфуну складає 260 км/год.