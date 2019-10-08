ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Захід і північ України накриють дощі

Новини » Суспільство    08.10.2019 - 17:05
Захід і північ України накриють дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На решті території країни опадів не очікується

Погода в Україні у середу, 9 жовтня, буде мінливою, в західних та північних областях очікується дощ, на решті території без опадів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентра.

Як зазнчається, температура вночі у західних, більшості північних, Вінницькій та Одеській областях буде коливатись від +1 до +6 тепла, на решті території заморозки у повітрі від 0 до -5 градусів, температура вдень від +8 до +13 тепла, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті +14 +19 тепла.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Захід і північ України накриють дощіНагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні в період з 9 по 12 жовтня покращиться, очікується значне потепління до +20 тепла.

Раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що в неділю, 13 жовтня, в Україну прийде бабине літо, однак у ніч на 9 жовтня будуть спостерігатися заморозки.

Також РБК-Україна повідомляло, що в США оголосили надзвичайну ситуацію через загрозу тайфуну, який насувається на Північні Маріанські острови. Максимальна зафіксована швидкість вітру тайфуну складає 260 км/год.

В Україні цього тижня потеплішає до +20 Синоптик розповіла, коли в Україну прийде бабине літо
Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся