Запад может негативно отреагировать на отказ Украины от реформы корпоративного управления, - эксперт

"Анализ реакций США, ЕС и международных финансовых институтов на смену руководства "Нафтогаза" свидетельствует - они ни на йоту не поверили в то, что Андрея Коболева уволили из-за негативного финансового результата компании в 2020 году. А поскольку власти Украины до сих пор не предоставили более обоснованных и понятных объяснений, скепсис и негатив западных партнеров только усиливается", - отмечает он.

Эксперт также напоминает, что в течение прошлого года и сам "Нафтогаз", и Министерство финансов публиковали отчеты, из которых было вполне понятно, что 2020 год компания закончит с убытком, но тогда вопрос отставки руководства не поднимался.

"Финансовые потери - просто оправдание. "Нафтогаз" получил бы прибыль, если бы было исключено обеспечение безнадежной задолженности", - приводит эксперт слова руководителя проектов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Украине Габриэлы Миранды.

Учитывая это США, ЕС, послы G7, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и другие кредиторы Украины последовательно выступают с критическими заявлениями действий правительства Украины и требуют от него подтверждения взятых на себя обязательств по проведению реформ, в частности в сфере корпоративного управления, отмечает он.

Впрочем, украинское правительство не спешит заверить западных партнеров в настроенности и в дальнейшем проводить реформы, добавляет политолог. К тому же, заявления украинских чиновников, в частности министра юстиции Дениса Малюськи, можно расценивать как настроенность и в дальнейшем пренебрегать предыдущими договоренностями.

В частности, по словам эксперта, министр не объяснил, почему принимая решение в отношении Коболева правительство руководствовалось положениями закона "об управлении объектами государственной собственности" и проигнорировало требования закона "Об акционерных обществах", которые соответствуют договоренностям о реформе корпоративного управления. Министр разъяснил и основания "устранения" независимых членов наблюдательного совета без решения суда, что также является нарушением упомянутого закона.

"Поведение украинских чиновников не может не вызвать у западных партнеров ощущение дежавю. Уже не впервые Украина игнорирует долгие годы переговоров, сложные компромиссы и взаимные уступки, и отступается от своих обещаний", - считает эксперт.