Члены набсовета "Нафтогаза" призвали власть "уменьшить вред от последних кадровых решений"

Правительство и президент должны найти способ уменьшить ущерб от решения об увольнении с НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева и наблюдательного совета. Ущерб от такого решения может превысить даже убытки компании.

Об этом говорится в письме независимых членов наблюдательного совета НАК к премьер-министру Денису Шмыгалю, пишет LB.ua.

В частности Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден обращают внимание на то, что решение по сути сорвало размещение инвестиций и будет означать потерю международных партнеров, которые были готовы приобщиться и деньгами, и опытом.

Также члены наблюдательного совета раскритиковали действия Витренко в первые дни работы.

Вместо представления плана относительно важных для страны решений, в частности успешного создания годового тарифа, Витренко начал коммуникацию с медиа, а не правлением.

Наблюдательный совет также напомнил правительству, что убытки вызваны не работой менеджмента, который показал нормализованную прибыль в 3,2 млрд грн, а факторами, которые должен устранить сам Кабинет министров, о чем неоднократно напоминал и менеджмент, и правление.

Представители наблюдательного совета также дали понять, что назначение Витренко "фамилия которого никогда не рассматривался ни как потенциального руководителя, ни как даже члена правления" может остановить процессы трансформации "Нафтогаза" в эффективную компанию мирового уровня.