Госдеп США и G7 отреагировали на увольнение Коболева с поста главы "Нафтогаза"
В Госдепе США и G7 отреагировали на увольнение Андрея Коболева с должности главы "НАК Нафтогаз". Там отметили необходимость уважения к корпоративному управлению, прозрачности и добропорядочности при назначении персонала и важность отсутствия политического влияния при кадровых решениях.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил представитель Госдепа США Нед Прайс и председательство Великобритании в группе поддержки послов G7 в Киеве.
"Уважение к корпоративному управлению, прозрачности и добропорядочности при назначении персонала энергетического сектора - будь-то правительственные или государственные предприятия - является ключевым фактором для поддержания доверия к приверженности Украины к реформам", - написал Прайс.
В "Большой семерке" отметили, что послы G7 заметили решение Кабмина Украины об увольнении председателя правления и наблюдательного совета НАК Нафтогаз. "Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и выполнения международных обязательств", - говорится в сообщении.
Напомним, Кабинет Министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Он возглавлял госкомпанию в течение семи лет - с марта 2014 года.
Как сообщил РБК-Украина замминистра энергетики Ярослав Демченков, в правительстве не ожидают негативной реакции от кредиторов.
"Мы убеждены, что при детальном изучении позиций сторон наши международные партнеры поймут логику действий правительства", - считает он.
По словам Демченкова, не нормальная ситуация, когда Наблюдательный совет оценивает на отлично деятельность правления компании, которая с прибыльной вдруг становится убыточной.