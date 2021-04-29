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Госдеп США и G7 отреагировали на увольнение Коболева с поста главы "Нафтогаза"

Новина українською → США, Четверг 29 апреля 2021 10:19
Госдеп США и G7 отреагировали на увольнение Коболева с поста главы "Нафтогаза" Фото: Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

В Госдепе США и G7 отреагировали на увольнение Андрея Коболева с должности главы "НАК Нафтогаз". Там отметили необходимость уважения к корпоративному управлению, прозрачности и добропорядочности при назначении персонала и важность отсутствия политического влияния при кадровых решениях.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил представитель Госдепа США Нед Прайс и председательство Великобритании в группе поддержки послов G7 в Киеве.

"Уважение к корпоративному управлению, прозрачности и добропорядочности при назначении персонала энергетического сектора - будь-то правительственные или государственные предприятия - является ключевым фактором для поддержания доверия к приверженности Украины к реформам", - написал Прайс.

В "Большой семерке" отметили, что послы G7 заметили решение Кабмина Украины об увольнении председателя правления и наблюдательного совета НАК Нафтогаз. "Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и выполнения международных обязательств", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет Министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Он возглавлял госкомпанию в течение семи лет - с марта 2014 года.

Как сообщил РБК-Украина замминистра энергетики Ярослав Демченков, в правительстве не ожидают негативной реакции от кредиторов.

"Мы убеждены, что при детальном изучении позиций сторон наши международные партнеры поймут логику действий правительства", - считает он.

По словам Демченкова, не нормальная ситуация, когда Наблюдательный совет оценивает на отлично деятельность правления компании, которая с прибыльной вдруг становится убыточной.

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