Захід може негативно відреагувати на відмову України від реформи корпоративного управління, - експерт

"Аналіз реакцій США, ЄС і міжнародних фінансових інституцій на зміну керівництва "Нафтогаза" свідчить - вони ні на йоту не повірили в те, що Андрія Коболєва звільнили через негативний фінансовий результат компанії у 2020 році. А оскільки влада України досі не надала більш обґрунтованих і зрозумілих пояснень, скепсис і негатив західних партнерів лише посилюється", - наголошує він.

Експерт також нагадує, що протягом минулого року і сам "Нафтогаз" і Міністерство фінансів публікували звіти, з яких було цілком зрозуміло, що 2020 рік компанія закінчить зі збитками, але тоді питання відставки керівництва не підіймалося.

"Фінансові втрати - просто виправдання. "Нафтогаз" отримав би прибуток, якби було виключене забезпечення безнадійної заборгованості", - наводить експерт слова керівника проектів Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) в Україні Габріели Міранди.

Враховуючи це США, ЄС, посли G7, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку й інші кредитори України послідовно виступають з критичними заявами дій уряду України та вимагають від нього підтвердження взятих на себе зобов’язань з проведення реформ, зокрема у сфері корпоративного управління, зазначає він.

Втім, український уряд не поспішає запевнити західних партнерів у налаштованості й надалі проводити реформи. додає політолог. До того, заяви українських посадовців, зокрема міністра юстиції Дениса Малюськи, можна розцінювати як налаштованість і надалі нехтувати попередніми домовленостями.

Зокрема, за словами експерта, міністр не пояснив, чому ухвалюючи рішення стосовно Коболєва уряд керувався положеннями закону "Про управління об’єктами державної власності" і проігнорував вимоги закону "Про акціонерні товариства", які відповідають домовленостям про реформу корпоративного управління. Міністр на роз’яснив і підстави "усунення" незалежних членів наглядової ради без рішення суду, що також є порушенням згаданого закону.

"Поведінка українських чиновників не може не викликати в західних партнерів відчуття дежавю. Вже не вперше Україна ігнорує довгі роки перемовин, складні компроміси й взаємні поступки, та відступається від своїх обіцянок", - вважає експерт.