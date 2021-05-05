Захід може негативно відреагувати на відмову України від реформи корпоративного управління, - експерт

Зміна керівництва НАК "Нафтогаз" з порушенням зобов’язань, які на взяла на себе Україна в рамках реформи корпоративного управління державними підприємствами, буде однією з важливих тем в рамках візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена в Україну. Західні партнери сприймають такі дії українського уряду як відмову від досягнутих домовленостей.
Про це заявив політичний експерт Володимир Цибулько.
"Аналіз реакцій США, ЄС і міжнародних фінансових інституцій на зміну керівництва "Нафтогаза" свідчить - вони ні на йоту не повірили в те, що Андрія Коболєва звільнили через негативний фінансовий результат компанії у 2020 році. А оскільки влада України досі не надала більш обґрунтованих і зрозумілих пояснень, скепсис і негатив західних партнерів лише посилюється", - наголошує він.
Експерт також нагадує, що протягом минулого року і сам "Нафтогаз" і Міністерство фінансів публікували звіти, з яких було цілком зрозуміло, що 2020 рік компанія закінчить зі збитками, але тоді питання відставки керівництва не підіймалося.
"Фінансові втрати - просто виправдання. "Нафтогаз" отримав би прибуток, якби було виключене забезпечення безнадійної заборгованості", - наводить експерт слова керівника проектів Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) в Україні Габріели Міранди.
Враховуючи це США, ЄС, посли G7, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку й інші кредитори України послідовно виступають з критичними заявами дій уряду України та вимагають від нього підтвердження взятих на себе зобов’язань з проведення реформ, зокрема у сфері корпоративного управління, зазначає він.
Втім, український уряд не поспішає запевнити західних партнерів у налаштованості й надалі проводити реформи. додає політолог. До того, заяви українських посадовців, зокрема міністра юстиції Дениса Малюськи, можна розцінювати як налаштованість і надалі нехтувати попередніми домовленостями.
Зокрема, за словами експерта, міністр не пояснив, чому ухвалюючи рішення стосовно Коболєва уряд керувався положеннями закону "Про управління об’єктами державної власності" і проігнорував вимоги закону "Про акціонерні товариства", які відповідають домовленостям про реформу корпоративного управління. Міністр на роз’яснив і підстави "усунення" незалежних членів наглядової ради без рішення суду, що також є порушенням згаданого закону.
"Поведінка українських чиновників не може не викликати в західних партнерів відчуття дежавю. Вже не вперше Україна ігнорує довгі роки перемовин, складні компроміси й взаємні поступки, та відступається від своїх обіцянок", - вважає експерт.
Нагадаємо, за оцінками послів G7, Державного департаменту США та Європейської комісії, останні кадрові зміни в "Нафтогазі" - є порушенням принципів корпоративного управління.
Як раніше писало РБК-Україна, днями незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" направили листа до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, де заявили, що діючому складу ради буде важко працювати з новим головою правління Юрієм Вітренком, в якого після критики роботи ради виник конфлікт інтересів.
Зокрема, зазначається, що на посаді першого заступника міністра, виконуючого обов’язки міністра енергетики, який здійснює нагляд за діяльністю компанії, Вітренко пропонував КМУ оцінити роботу наглядової ради та роботу правління незадовільною.