Занижение Минфином индикатива по налогам позволило скрыть недовыполнение плана в мае, - эксперт

Фото: Алексей Кущ (Апостроф)

По мнению эксперта, занижение майского индикатива на 20 млрд грн является обычным камуфляжем

Ничто не мешает Министерству финансов выполнить определенный в бюджете на 2020-й год фискальный минимум без разных глобальных корректировок вниз и без необходимости давления на бизнес. Нужно просто эффективно облагать импортный товарный поток.

Об этом написал экономист Алексей Кущ в блоге на "Гордоне".

"В Украине есть неизменный базис для начисления налогов, и любые попытки существенно пересмотреть индикатив по сборам - это обычная "машинерия" по дирижированию финансовыми потоками под "куполом кризиса", - отмечает эксперт.

По его словам, если посмотреть на статистику, то оптовый товарооборот в мае 2020-го вышел на уровень февраля этого года, то есть на докризисную планку.

"ПриватБанк провел анализ работы POS-терминалов и расчета банковскими карточками за товары: безналичный оборот в мае вырос на 23% по сравнению с "докризисом". Даже оборот в секторе торговли электроникой в мае достиг показателей февраля, хотя в апреле было падение на 43%. Та же динамика и в сети АЗС: в мае стабилизация, в апреле падение на 20%", - говорит аналитик.

Эксперт отмечает, что торговая динамика подтверждается и показателем потребительских настроений, которые согласно ряду исследований "парадоксально" выросли в мае по сравнению с апрелем.

Кущ подчеркнул, что "занижение майского индикатива по налоговым сборам на 20 млрд грн является обычным камуфляжем или дымовой завесой для прикрытия недовыполнения плана по сборам в мае на 26%".

"Зато снижение индикатива позволило показать "перевыполнение" на 9%", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что Минфин поставил задачу таможенной и фискальной службам увеличить плановые поступления на 10-15%.

Ранее эксперты отметили, что с помощью занижения индикатива сборов в мае на треть или примерно на 20 млрд грн была продемонстрирована якобы эффективная работа налоговых служб.

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Автор: РБК-Украина