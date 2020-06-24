Заниження Мінфіном індикативу на податки дозволило приховати недовиконання плану в травні, - експерт

Фото: Олексій Кущ (Апостроф)

На думку експерта, заниження травневого індикатива на 20 млрд грн є звичайним камуфляжем

Ніщо не заважає Міністерству фінансів виконати визначений у бюджеті на 2020-й рік фіскальний мінімум без різних глобальних коригувань вниз і без необхідності тиску на бізнес. Потрібно просто ефективно обкладати імпортний товарний потік.

Про це написав економіст Олексій Кущ у блозі на "Гордоні".

"В Україні є незмінний базис для нарахування податків, і будь-які спроби суттєво переглянути індикатив за зборами - це звичайна "машинерія" по диригуванню фінансовими потоками під "куполом кризи", - відзначає експерт.

За його словами, якщо подивитися на статистику, то оптовий товарообіг у травні 2020-го вийшов на рівень лютого цього року, тобто на докризову планку.

"ПриватБанк провів аналіз роботи POS-терміналів і розрахунку банківськими картками за товари: безготівковий обіг у травні зріс на 23% у порівнянні з "докризисом". Навіть оборот в секторі торгівлі електронікою в травні досяг показників лютого, хоча у квітні було падіння на 43%. Та ж динаміка і в мережі АЗС: у травні стабілізація, у квітні падіння на 20%", - говорить аналітик.

Експерт зазначає, що торгова динаміка підтверджується і показником споживчих настроїв, які згідно з рядом досліджень "парадоксально" виросли в травні у порівнянні з квітнем.

Кущ підкреслив, що "заниження травневого індикатива на податкові збори на 20 млрд грн є звичайним камуфляжем або димовою завісою для прикриття недовиконання плану зборів в травні на 26%".

"Зате зниження індикатива дозволило показати "перевиконання" на 9%", - резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінфін поставив завдання митній та фіскальній службі збільшити планові надходження на 10-15%.

Раніше експерти відзначили, що з допомогою заниження індикатива зборів у травні на третину або приблизно на 20 млрд грн була продемонстрована нібито ефективна робота податкових служб.

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Автор: РБК-Україна