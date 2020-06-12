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Руководителей налоговой и таможни могут уволить из-за невыполнения бюджета

Новости » Экономика     12.06.2020 - 22:20
Руководителей налоговой и таможни могут уволить из-за невыполнения бюджета
Фото: Сергей Марченко (mof.gov.ua)

Минфин поставил им задачу увеличить плановые поступления на 10-15%

Руководители таможенной и фискальной служб должны увеличить плановые поступления в бюджет. В противном случае они будут уволены.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

По его словам, майский план общего фонда государственного бюджета выполнен на 100%, в июне ожидаемый план также выполнят.

"Более того, мы ожидаем выполнения бюджета 2020 года. Руководству налоговой и таможенной службы поставлены задачи увеличить плановые поступления на 10-15%. Если руководство налоговой и таможни не справится, они будут уволены", - заявил Марченко.

Напомним, в апреле налоговая собрала на 6,85% меньше денег по сравнению с прошлым годом, а в мае показатель снизился на более чем 8,5%.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Государственная налоговая администрация Украиныбюджеттаможня
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