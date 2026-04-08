"Занадто оптимістичний": WP дізналося, хто вводить Трампа в оману щодо Ірану

Трамп продовжує називати війну проти Ірану беззаперечним успіхом, заявивши в понеділок, 6 квітня, що США діють "неймовірно успішно". При цьому Гегсет зазначив, що Тегеран зазнав "поразки та приниження" від рук американських збройних сил.

Сумніви після збиття F-15E

Однак збиття Іраном винищувача F-15E та ризикована рятувальна операція, що послідувала за цим, продемонстрували, що Тегеран зберігає здатність загрожувати армії США.

Крім того, американські чиновники та аналітики поставили під сумнів статистичні дані Гегсета, який хвалився "повним контролем над іранським небом".

Хаотична, хоча й успішна рятувальна операція посилила занепокоєння всередині адміністрації Трампа щодо того, що повідомлення глави Пентагону про війну є "занадто оптимістичними" і можуть дезінформувати як громадськість, так і президента США.

"Піт не говорить правду президенту. Як результат, президент повторює оманливу інформацію", - наголосив один із чиновників адміністрації.

Хоча Гегсет протягом кількох тижнів стверджував, що Іран "не має ППО" і "нічого не може вдіяти" щодо повітряних атак США, Трамп все ж визнав, що F-15E збив переносний "ракетний комплекс з тепловим наведенням".

"Йому пощастило. Це був вдалий удар", - сказав американський президент.

Пентагон і Білий дім все заперечують

Представник Пентагону Шон Парнелл назвав пильну увага до публічних заяв Гегсета "брехнею та пропагандою". За його словами, той надав Трампу "вирішальні військові варіанти для досягнення наших чітких і масштабних цілей".

При цьому прессекретар Білого дому Анна Келлі відкинула будь-які твердження про те, що Гегсет дезінформував президента, і заявила, що Трамп завжди знав, що іранці будуть стріляти у відповідь.

"Він завжди мав повне уявлення про конфлікт. Ніщо не здивувало ані його, ані наших військових планувальників, які були готові до будь-яких можливих непередбачених обставин", - підкреслила вона.