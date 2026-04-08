"Слишком оптимистичный": WP узнало, кто вводит Трампа в заблуждение по Ирану

Трамп продолжает называть войну против Ирана безоговорочным успехом, заявив в понедельник, 6 апреля, что США действуют "невероятно успешно". При этом Гегсет отметил, что Тегеран потерпел "поражение и унижение" от рук американских вооруженных сил.

Сомнения после сбития F-15E

Однако сбитие Ираном истребителя F-15E и последовавшая за этим рискованная спасательная операция продемонстрировали, что Тегеран сохраняет способность угрожать армии США.

Кроме того, американские чиновники и аналитики поставили под сомнение статистические данные Гегсета, который хвастался "полным контролем над иранским небом".

Хаотичная, хотя и успешная спасательная операция усилила беспокойство внутри администрации Трампа по поводу того, что сообщения главы Пентагона о войне являются "слишком оптимистичными" и могут дезинформировать как общественность, так и президента США.

"Пит не говорит правду президенту. Как результат, президент повторяет обманчивую информацию", - подчеркнул один из чиновников администрации.

Хотя Гегсет в течение нескольких недель утверждал, что Иран "не имеет ПВО" и "ничего не может сделать" в отношении воздушных атак США, Трамп все же признал, что F-15E сбил переносной "ракетный комплекс с тепловым наведением".

"Ему повезло. Это был удачный удар", - сказал американский президент.

Пентагон и Белый дом все отрицают

Представитель Пентагона Шон Парнелл назвал пристальное внимание к публичным заявлениям Гегсета "ложью и пропагандой". По его словам, тот предоставил Трампу "решающие военные варианты для достижения наших четких и масштабных целей".

При этом пресс-секретарь Белого дома Анна Келли отвергла любые утверждения о том, что Гегсет дезинформировал президента, и заявила, что Трамп всегда знал, что иранцы будут стрелять в ответ.

"Он всегда имел полное представление о конфликте. Ничто не удивило ни его, ни наших военных планировщиков, которые были готовы к любым возможным непредвиденным обстоятельствам", - подчеркнула она.