"Слишком оптимистичный": WP узнало, кто вводит Трампа в заблуждение по Ирану

Глава Пентагона Пит Гегсет делает "слишком оптимистичные" заявления по поводу войны в Иране, которые дезинформируют как общественность, так и президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Трамп продолжает называть войну против Ирана безоговорочным успехом, заявив в понедельник, 6 апреля, что США действуют "невероятно успешно". При этом Гегсет отметил, что Тегеран потерпел "поражение и унижение" от рук американских вооруженных сил.
Однако сбитие Ираном истребителя F-15E и последовавшая за этим рискованная спасательная операция продемонстрировали, что Тегеран сохраняет способность угрожать армии США.
Кроме того, американские чиновники и аналитики поставили под сомнение статистические данные Гегсета, который хвастался "полным контролем над иранским небом".
Хаотичная, хотя и успешная спасательная операция усилила беспокойство внутри администрации Трампа по поводу того, что сообщения главы Пентагона о войне являются "слишком оптимистичными" и могут дезинформировать как общественность, так и президента США.
"Пит не говорит правду президенту. Как результат, президент повторяет обманчивую информацию", - подчеркнул один из чиновников администрации.
Хотя Гегсет в течение нескольких недель утверждал, что Иран "не имеет ПВО" и "ничего не может сделать" в отношении воздушных атак США, Трамп все же признал, что F-15E сбил переносной "ракетный комплекс с тепловым наведением".
"Ему повезло. Это был удачный удар", - сказал американский президент.
Представитель Пентагона Шон Парнелл назвал пристальное внимание к публичным заявлениям Гегсета "ложью и пропагандой". По его словам, тот предоставил Трампу "решающие военные варианты для достижения наших четких и масштабных целей".
При этом пресс-секретарь Белого дома Анна Келли отвергла любые утверждения о том, что Гегсет дезинформировал президента, и заявила, что Трамп всегда знал, что иранцы будут стрелять в ответ.
"Он всегда имел полное представление о конфликте. Ничто не удивило ни его, ни наших военных планировщиков, которые были готовы к любым возможным непредвиденным обстоятельствам", - подчеркнула она.
Напомним, недавно Пентагон отчитался о 90% уничтожения ракетного потенциала Ирана, а также ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи во время операции США "Эпическая ярость". Однако масштаб ответных ударов Ирана застал американскую сторону врасплох.
Отметим, за время операции США против Ирана американские войска потеряли уже по меньшей мере семь самолетов. Последними стали F-15, сбитый над Ираном, и A-10, который получил повреждения огнем ПВО во время спасения экипажа истребителя.