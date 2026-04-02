Пентагон прорахувався? Гегсет був захоплений зненацька масштабами атак Ірану, - Time

Пентагон звітує про знищення 90% ракетного потенціалу Ірану та ліквідацію Алі Хаманеї під час операції "Епічна лють". Проте масштаб іранських ударів у відповідь заскочив США зненацька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Time .

Наслідки операції "Епічна лють"

Як повідомляє видання, за оцінками Пентагону, військова операція США продемонструвала високу ефективність.

Наразі вдалося деградувати або знищити 90% ракетного потенціалу Ірану та нейтралізувати близько 70% його пускових установок. Окрім цього, виведено з ладу понад 150 військових кораблів.

Головним результатом удару стала ліквідація верховного лідера Ірану Алі Хаманеї та багатьох високопосадовців режиму.

Попри військові успіхи, аналітики сумніваються, що адміністрації президента США Дональда Трампа вдасться швидко досягти стратегічних цілей - повної ліквідації ядерної програми та зміни режиму в Тегерані.

Прорахунки та реакція Ірану

Тегеран не обмежився символічною відплатою, а розпочав масштабні атаки по всьому регіону.

Під ударом опинилися американські та ізраїльські об'єкти в країнах, які тривалий час вважалися недосяжними для конфлікту - Кувейті, Бахрейні, Саудівській Аравії, ОАЕ та Катарі.

Джерела видання зазначають, що міністр оборони США Піт Гегсет був заскочений зненацька інтенсивністю дій Ірану, оскільки раніше розраховував на стриманість противника.

"Він був заскочений зненацька. Немає сумнівів. Він очікував, що іранці дадуть відсіч у якійсь формі. Коли вони почали атакувати практично весь регіон, його щось осяяло: "Ого, ми тепер справді в цьому", - зазначає джерело, знайоме з думкою глави Пентагону.

Водночас офіційний представник Гегсета Шон Парнелл заперечує будь-яку непідготовленість, заявляючи, що американські військові передбачили всі варіанти ескалації - від найслабшої реакції до екстремальної.