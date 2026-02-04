Занадто дорого: Британія хоче відправити в Україну дешеві безпілотники

У Великій Британії переглядають підхід до використання розвідувальних безпілотників, і заявляють про намір зосередитися на більш сучасних і економічних системах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UK Defence Journal .

Watchkeeper визнали проблемним проектом

Розвідувальні дрони Watchkeeper протягом років залишалися однією з найбільш спірних програм британських збройних сил.

Як повідомляє джерело, вже в листопаді цього року країна має отримати нову передову систему, яка прийде на зміну цим БПЛА.

Це означає, що заміна з'явиться значно раніше раніше раніше запланованого терміну виведення Watchkeeper з експлуатації, який був намічений на березень 2027 року. Зазначається, що нова платформа враховуватиме актуальний бойовий досвід і сучасні технологічні рішення.

Причини відмови від Watchkeeper

Ще з 2023 року у Великій Британії почали сумніватися в доцільності подальшого використання цих дронів.

Загалом було закуплено 54 апарати, однак програма виявилася істотно дорожчою за запланований бюджет - 1,35 млрд фунтів стерлінгів замість 800 млн.

Крім того, з 2014 року Watchkeeper регулярно потрапляли в аварії, а їхня функціональність обмежувалася винятково розвідкою, що давало змогу замінити систему на більш компактні та дешеві аналоги.

Пошук альтернатив та український досвід

Минулого року Лондон запустив програму пошуку заміни проблемним БПЛА. Серед можливих кандидатів називали українське рішення Raybird (ACS-3) компанії Skyeton, що входить до NAUDI.

До його переваг відносять можливість перебувати в повітрі понад добу і підтверджений досвід застосування в умовах інтенсивних бойових дій.

Чому дрони не передадуть Україні

Водночас підкреслюється, що списані Watchkeeper не будуть передані Україні. Натомість Велика Британія має намір інвестувати в нові, більш стійкі та економічно ефективні безпілотні системи.

Причини такого рішення пов'язані з уразливістю Watchkeeper до російської ППО, високими витратами на обслуговування, необхідністю додаткової інфраструктури та підготовки персоналу, а також значним числом аварій.

Окремою проблемою раніше ставала підготовка операторів, яку ускладнювали погодні умови та обмежений льотний час.