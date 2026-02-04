ua en ru
Чому українські дрони не бояться морозів? Стало відомо, як ЗСУ "утеплюють" БПЛА

Україна, Середа 04 лютого 2026 00:15
Чому українські дрони не бояться морозів? Стало відомо, як ЗСУ "утеплюють" БПЛА Ілюстративне фото: запуск дронів (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Українські військові знайшли несподіваний спосіб захищати дрони від холоду.

Як передає РБК-Україна, про це виданню Business Insider розповів командир українського підрозділу БПЛА.

Зимою на фронті є особливі умови використання дронів. Ще б пак, коли термометр показує нижче нуля, техніка стає дуже вразливою. Через мороз у батарей дронів падає напруга, що зменшує дальність польоту та ефективність безпілотників.

Щоб вирішити цю проблему, українські військові знайшли оригінальний спосіб для обігріву акумуляторів. Зокрема, батареї дронів вони обгортають одноразовими устілками для взуття з підігрівом. Ці хімічні грілки, які зазвичай купують для обігріву ніг у берцях, виявилися ідеальним термозахистом для літієвих батарей.

Як це працює на практиці:

  • перед самим вильотом акумулятор обгортають устілкою;
  • вона підтримує оптимальну робочу температуру елементів живлення;
  • це запобігає різкому падінню напруги, зберігаючи дальність польоту та ефективність "пташки".

Як виявилось, такий спосіб не погіршує характеристики безпілотника і не робить його важчим.

“Батареї дронів природно нагріваються під час польоту, але у сильний мороз виникає необхідність у додатковому джерелі тепла”, - стверджує один з командирів українського підрозділу БПЛА.

За його словами, завдяки використанню устілок для взуття з підігрівам вдається уникнути падіння напруги та зниження дальності польоту.

До речі, винахідливість операторів дронів не обмежується устілками.

Наприклад, підполковник підрозділу радіоелектронної боротьби Національної гвардії України на ім'я Юрій поділився з журналістами, що бійці часто використовують невеликі контейнери з підігрівом для збереження тепла батарей дронів і радіостанцій. Такі контейнери зазвичай застосовують для зберігання гарячих продуктів.

Цей винахід допомагає українським військовим підтримувати бойову ефективність дронів навіть у суворих зимових умовах.

Нагадаємо, що начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат розповів про особливості застосування дронів Росією. За його словами, Шахеди" еволюціонували та стали на сьогоднішній день головною повітряною загрозою для України.

До речі, президент України Володимир Зеленський наказав посилити протидроновий захист прифронтових міст, щоб росіяни не могли більше використовувати їх для атак на цивільних.

