Чому українські дрони не бояться морозів? Стало відомо, як ЗСУ "утеплюють" БПЛА

Як передає РБК-Україна , про це виданню Business Insider розповів командир українського підрозділу БПЛА.

Читайте також: "Альфа" СБУ побила рекорд зі знищення дронів РФ

Зимою на фронті є особливі умови використання дронів. Ще б пак, коли термометр показує нижче нуля, техніка стає дуже вразливою. Через мороз у батарей дронів падає напруга, що зменшує дальність польоту та ефективність безпілотників.

Щоб вирішити цю проблему, українські військові знайшли оригінальний спосіб для обігріву акумуляторів. Зокрема, батареї дронів вони обгортають одноразовими устілками для взуття з підігрівом. Ці хімічні грілки, які зазвичай купують для обігріву ніг у берцях, виявилися ідеальним термозахистом для літієвих батарей.

Як це працює на практиці:

перед самим вильотом акумулятор обгортають устілкою;

вона підтримує оптимальну робочу температуру елементів живлення;

це запобігає різкому падінню напруги, зберігаючи дальність польоту та ефективність "пташки".

Як виявилось, такий спосіб не погіршує характеристики безпілотника і не робить його важчим.

“Батареї дронів природно нагріваються під час польоту, але у сильний мороз виникає необхідність у додатковому джерелі тепла”, - стверджує один з командирів українського підрозділу БПЛА.

За його словами, завдяки використанню устілок для взуття з підігрівам вдається уникнути падіння напруги та зниження дальності польоту.

До речі, винахідливість операторів дронів не обмежується устілками.

Наприклад, підполковник підрозділу радіоелектронної боротьби Національної гвардії України на ім'я Юрій поділився з журналістами, що бійці часто використовують невеликі контейнери з підігрівом для збереження тепла батарей дронів і радіостанцій. Такі контейнери зазвичай застосовують для зберігання гарячих продуктів.

Цей винахід допомагає українським військовим підтримувати бойову ефективність дронів навіть у суворих зимових умовах.