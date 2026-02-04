Слишком дорого: Британия хочет отправить в Украину дешевые беспилотники

В Великобритании пересматривают подход к использованию разведывательных беспилотников, и заявляют о намерении сосредоточиться на более современных и экономичных системах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UK Defence Journal .

Watchkeeper признали проблемным проектом

Разведывательные дроны Watchkeeper на протяжении лет оставались одной из наиболее спорных программ британских вооруженных сил.

Как сообщает источник, уже в ноябре этого года страна должна получить новую передовую систему, которая придет на смену этим БПЛА.

Это означает, что замена появится значительно раньше ранее запланированного срока вывода Watchkeeper из эксплуатации, который был намечен на март 2027 года. Отмечается, что новая платформа будет учитывать актуальный боевой опыт и современные технологические решения.

Причины отказа от Watchkeeper

Еще с 2023 года в Великобритании начали сомневаться в целесообразности дальнейшего использования этих дронов.

Всего было закуплено 54 аппарата, однако программа оказалась существенно дороже запланированного бюджета — 1,35 млрд фунтов стерлингов вместо 800 млн.

Кроме того, с 2014 года Watchkeeper регулярно попадали в аварии, а их функциональность ограничивалась исключительно разведкой, что позволяло заменить систему более компактными и дешевыми аналогами.

Поиск альтернатив и украинский опыт

В прошлом году Лондон запустил программу поиска замены проблемным БПЛА. Среди возможных кандидатов называлось украинское решение Raybird (ACS-3) компании Skyeton, входящей в NAUDI.

К его преимуществам относят возможность находиться в воздухе более суток и подтвержденный опыт применения в условиях интенсивных боевых действий.

Почему дроны не передадут Украине

В то же время подчеркивается, что списанные Watchkeeper не будут переданы Украине. Вместо этого Великобритания намерена инвестировать в новые, более устойчивые и экономически эффективные беспилотные системы.

Причины такого решения связаны с уязвимостью Watchkeeper к российской ПВО, высокими затратами на обслуживание, необходимостью дополнительной инфраструктуры и подготовки персонала, а также значительным числом аварий.

Отдельной проблемой ранее становилась подготовка операторов, которую осложняли погодные условия и ограниченное летное время.