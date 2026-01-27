ua en ru
Головна » Новини » У світі

У Польщі обирають собі літаки для "полювання" на ворожі дрони

Польща, Вівторок 27 січня 2026 05:40
У Польщі обирають собі літаки для "полювання" на ворожі дрони Фото: російський дрон (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Польські ВПС продовжують шукати можливості для посилення своєї авіаційної могутності і виявляють інтерес до легких штурмових літаків, здатних ефективно протидіяти дронам противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію DEFENSE EXPRESS.

Незважаючи на наявність в арсеналі F-35, F-16 і FA-50, Варшава почала розглядати можливість придбання бразильського A-29 Super Tucano.

Делегація ВПС Польщі на чолі із заступником командувача Іреніушем Новаком відвідала завод Embraer, ознайомилася з виробництвом літаків і здійснила ознайомлювальні польоти на KC-390 Millennium і A-29 Super Tucano.

Інтерес до Super Tucano не був випадковим: Embraer позиціонує цей легкий штурмовик як засіб боротьби з дронами типу "Шахед", просуваючи аналогічну версію і на ринку США.

Досвід Польщі з дронами

Польські ВПС вже мали досвід відбиття дронових атак: у вересні 2025 року країна зіткнулася зі спробами російських безпілотників "Гербери" проникнути в повітряний простір, що показало високу вартість і складність знищення далекобійних БПЛА.

Раніше у Варшаві розглядали варіант застосування легкомоторних літаків, наприклад, модифікованої PZL-104 Wilga Draco, для противодронового захисту, однак його реалізація планувалася не раніше 2028 року.

Європейський досвід і логістика

Додатковим аргументом на користь Super Tucano є поставка цього літака в Португалію, що стала першим європейським експлуатантом версії під стандарти НАТО.

Це дозволяє польським ВПС спиратися на досвід союзників, а не бути першопрохідцями, як у випадку з FA-50. Затримка поставок FA-50PL і проблеми з інтеграцією американських ракет посилили інтерес Варшави до альтернативних рішень.

Пріоритет KC-390

Проте зараз основна увага Польщі зосереджена на військово-транспортному літаку KC-390, який незабаром надійде для демонстраційних випробувань у перевезенні зразків військової техніки. Для Embraer це може стати контрактом на десять одиниць техніки.

Нагадуємо, що чеська компанія спільно з волонтерами постачає Україні FPV-дрони на оптоволоконному зв'язку, створені із застосуванням технологій, витягнутих із перехоплених російських безпілотників.

Зазначимо, що французька компанія EOS Technologie передала Україні ударні дрони Rodeur 330 з дальністю польоту до 500 км, водночас президент компанії Жан-Марк Зуліані підкреслив, що для західних виробників це унікальна можливість випробувати безпілотники в польових умовах. Раніше в червні 2025 року українські військові отримали новий баражувальний боєприпас MV-25 OSKA, розробка якого також велася за участю EOS Technologie.

